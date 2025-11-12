ABD tahvil getirilerinde kısa vadeli yükseliş beklentisi

Trium Capital Portföy Yöneticisi Tom Roderick, Fed'in faiz indirimlerini temkinli bir hızda gerçekleştirmesi ve aralık ayında niceliksel sıkılaştırmanın sona ermesi beklentileri nedeniyle 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin kısa vadede yüzde 4,50 seviyesine doğru yükselebileceğini söyledi.

Roderick’e göre, faiz indirimi beklentileri artan mali risklere ilişkin endişeleri büyük ölçüde dengelediğinden getiriler dar bir bantta kalmaya devam edecek. Roderick, "Mali ve parasal faktörler hâlâ iyi bir denge içinde olacak” dedi.

Trium Capital, Hazine tahvil getirilerinde büyük bir yön değişimi öngörmüyor. Roderick, uzun vadede 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3,60 ile yüzde 5,00 aralığında kalmasını beklediklerini belirtti.

Son verilere göre, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 2,3 baz puan düşüşle yüzde 4,087 seviyesinde bulunuyor.