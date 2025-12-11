ABD tahvil getirilerinde yapısal sorunlar etkili oluyor

Madison Investments’ın sabit getirili menkul kıymetler direktörü Mike Sanders, ABD Hazine tahvil eğrisindeki belirgin dikleşmenin para politikasının etkisine dair önemli bir noktayı öne çıkardığını belirtti. Sanders, politika hamlelerinin eğrinin kısa vadeli ucunu etkileyebildiğini ancak hedefin üzerindeki enflasyon ve büyük bütçe açıkları gibi uzun vadeli yapısal sorunların uzun vadeli getiriler üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Sanders, Fed Başkanı Jerome Powell’ın işgücü piyasasındaki yumuşamayı kabul eden açıklamalarının, Hazine tahvillerindeki ilk satış dalgasını tersine çevirerek eğrinin yeniden dikleşmesine yol açtığını söyledi. Madison, Fed’in bundan sonra daha yavaş bir gevşeme sürecine girmesini bekliyor ve ikinci çeyrek 2026’ya kadar faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor.

Riskler iki yönlü

Fed’in beklenen faiz indiriminden sonra Asya işlem saatlerinde ABD tahvil getirileri geriledi. ADSS’den Neal Keane, piyasanın odağının gelecek haftaya ertelenen, hükümet kapanması nedeniyle geciken istihdam verisine döndüğünü söyledi. Keane, yıl sonuna yaklaşırken risklerin iki yönlü olmaya devam ettiğini, yapay zekâ bağlantılı yüksek değerlemelerin yatırımcıların endişelerini canlı tuttuğunu belirtti.

İşlem sırasında iki yıllık tahvil getirisi 3,5 baz puan düşüşle yüzde 3,529’a, 10 yıllık getiri 3,9 baz puan azalarak yüzde 4,124’e, 30 yıllık getiri ise 3,5 baz puan gerileyerek yüzde 4,760’a indi.