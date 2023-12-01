ABD tahvilleri için aralık ayı senaryosu

RBC BlueBay Asset Management'ın baş yatırım yetkilisi Mark Dowding, aralık ayında likiditenin düşmesi beklenirken, "Getirilerin aralık ayı sonunda tekrar son zamanlardaki en yüksek seviyelerine geri dönebileceği bir senaryo hayal etmek çok zor değil" dedi.

Bu görüş ışığında, BlueBay taktiksel bir kısa vade eğilimine geçti ve 10 yıllık ABD Hazine getirilerinin önümüzdeki haftalarda yüzde 4,5'in üzerine çıkmasını bekliyor. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvilinde getiri yüzde 4,331 seviyelerinde bulunuyor.

Sadece birkaç hafta önce BlueBay, aynı seviyeyi hedefleyerek yüzde 4,85'te uzun bir pozisyon aldığını hatırlatan Dowding, "Son ralli yüzde 4'e doğru uzarsa, bu pozisyona daha fazla ekleme yapma eğiliminde olabiliriz" dedi.