ABD tahvillerinde 16 yılın zirvesi: Yatırımcı 625 milyar dolarla tahvile koştu

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Hazine tahvillerindeki çözülmede yüksek enflasyon, büyüyen bütçe açığı ve yoğun şirket tahvili arzı belirleyici oldu. Arzın artması fiyatları baskıladı, getirileri yukarı itti.

Bu tabloyla ABD 10 yıllık faizi %5'in üzerine çıktı ve 2007 sonrası zirvesini yeniledi. Fed'in son faiz artırımının ardından yükseliş bir miktar dengelendi. 10 yıllık getiri perşembe günü %4,93'e kadar geri çekildi.

Piyasa notlarına göre %5 seviyesi aşıldığında yeni alıcılar devreye girdi. Alım iştahının güçlenmesiyle faiz yeniden %4,93 bandına geriledi.

8 ayda 625 milyar dolarlık rekor akış

Yükselen getiri, portföy tercihlerini değiştirdi. Sabit getirili tarafa yönelim hızlanırken, tahvil fonlarına giren para rekor kırdı.

ABD tahvil fonları ve ETF'leri ocak-ağustos döneminde net 625 milyar dolar çekti. Bu rakam, 2010'a uzanan veri setinde aynı dönem için en yüksek giriş olarak kayda geçti.

Pimco ve Vanguard gibi büyük varlık yöneticileri, bu ilginin kısa vadede sürebileceğini değerlendiriyor. Hisse senedinden sabit getirili varlıklara doğru kademeli bir rotasyon izleniyor.

Ortalama getiri %5,3'e çıktı, para piyasası %3,4'te kaldı

Hareket sadece uzun vadeli tahvillerle sınırlı değil. Piyasanın genelini yansıtan tahvil endekslerinde vadeye kadar getiri %5,3 seviyesine yükseldi. Şubat ayında aynı gösterge %4,15 düzeyindeydi.

Fed kararı öncesinde para piyasası fonlarının ortalama getirisi %3,4 civarındaydı. Tahvil lehine oluşan getiri farkı, talebi destekleyen bir diğer unsur oldu.

30 yıllık ihalede %5,31 getiri oluştu

Yüksek faizlere rağmen ihalelere ilgi güçlü kaldı. ABD'nin 30 yıllık tahvil ihalesinde getiri %5,31 seviyesinde gerçekleşti. Talebin tarihsel ortalamaların üzerinde olduğu belirtildi.

Öte yandan tahvil endeksi yılbaşından çarşamba gününe kadar %1,6 değer kaybetti. Ancak mevcut yüksek getiri seviyesi, faizlerdeki olası ek yükselişe karşı tampon işlevi görüyor.

Hesaplamalara göre endeksin 12 ayda toplam getiride negatife dönmesi için getirilerin %6,2'ye yaklaşması gerekiyor. Bu seviye 2001'den bu yana aşılmadı.