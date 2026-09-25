ABD tahvillerinde uzun vadeli faizler yükselişte

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ABD tahvil piyasasında uzun vadeli faizler yükseldi. Güçlü veriler ve yüksek enflasyon tahvil piyasasında satış baskısı yarattı. Enerji fiyatlarındaki artış ve artan kamu borçlanması da bu baskıyı güçlendirdi.

Getiri eğrisi normalleşti

Piyasa analizleri getiri eğrisinin normalleştiğine dikkat çekti. Analizler mevcut koşulların daha yüksek uzun vadeli faizleri desteklediğini ortaya koydu.

Analizler faiz artışlarının her sorunu çözmediğini gösterdi. İran kaynaklı jeopolitik riskler para politikasından bağımsız seyretti. Petrol fiyatları ve arz kaynaklı enflasyon kendi dinamikleriyle hareket etti. Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme de faiz kararlarından bağımsız bir baskı oluşturdu.

Fed finansman koşullarını zorladı

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin beklentiler finansman koşullarını zorladı. Olası hızlı sıkılaşma şirketlerin ve tüketicilerin borçlanma maliyetlerini yükseltti. Bu tablo ekonomik aktivite üzerinde baskı yarattı.

İş gücü piyasası zayıfladı ve tüketici talebi yavaşladı. Fed'in atacağı adımlar tahvil piyasasının yanı sıra reel ekonomiyi de etkiledi.

Arz baskısı öne çıktı

ABD'de yüksek kamu borcu ve bütçe açıkları arz baskısını artırdı. Artan tahvil arzı uzun vadeli faizlerin yükselmesinde belirleyici oldu. Faiz giderleri büyüdü ve yatırımcıların karşılaması gereken arz yüksek kaldı.

Fed'in sınırlı yönlendirmesi ve bilanço yönetimindeki pasif duruş belirsizliği artırdı.

Zayıf ihale baskıyı destekledi

5 yıllık tahvil ihalesi zayıf talep gördü ve bu sonuç satış baskısını destekledi. Zayıf talep daha yüksek getiri beklentisi oluşturdu.

Böylece uzun vadeli faizlerdeki yükseliş tek bir nedene bağlı kalmadı. Güçlü veriler, jeopolitik riskler ve arz-talep dengesi yükselişi birlikte şekillendirdi.