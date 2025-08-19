  1. Ekonomim
ABD tarifeleri, Hindistan'ın büyümesini tehdit oluşturuyor

ABD'nin Hindistan'a uyguladığı ve diğer Asya pazarlarındaki seviyelerden daha yüksek olması beklenen gümrük vergileri, Fitch Ratings'in Hindistan ekonomisi için öngördüğü bu mali yıl %6,5'lik büyüme tahminini riske atıyor.

7 Ağustos'ta %25'lik karşılıklı tarifeleri devreye sokan ABD, 27 Ağustos'ta ek %25'lik bir vergi daha uygulamaya başlayacak.

Fitch, mevcut durumda Hindistan'ın bilişim hizmetleri şirketleri ile petrol ve gaz, çimento, inşaat malzemeleri, mühendislik ve inşaat, telekomünikasyon ve kamu hizmetleri gibi iç pazara odaklı sektörler üzerindeki etkinin minimal olacağını varsayıyor. Ancak, daha yüksek tarifeler Hint şirketlerinin operasyonel performansını olumsuz etkileyecek ve ABD tarifelerinin tedarik zincirlerini Hindistan dahil diğer pazarlara yönlendirmesi durumunda çelik ve kimyasallar gibi ürünlerin iç fiyatlarında düşüş riski oluşabileceği belirtiliyor.

