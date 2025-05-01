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"ABD tarifeleri, Japonya Merkez Bankası'nın tahminlerini değiştirebilir"

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD ticaret politikasının BoJ'u ekonomik görünümünü tekrar değiştirmeye zorlayabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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"ABD tarifeleri, Japonya Merkez Bankası'nın tahminlerini değiştirebilir"
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) , bugün açıkladığı makroekonomik projeksiyonlarında 2025 mali yılı için büyüme beklentisini %1,1'den %0,5'e, 2026 mali yılı için ise %1,0'den %0,7'ye çekti.

Ueda faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görünümümüzdeki nispeten düşük kesinlik derecesi göz önüne alındığında, tarifeler de dahil olmak üzere faktörlerdeki değişikliklere bağlı olarak tahminlerimizi ayarlamamız için önemli bir fırsat var." dedi.

Japonya ekonomisini çevreleyen risklere rağmen, BoJ daha fazla faiz artırımı arayışında kararlılığını sürdürdü. Ueda, bunun kısmen, temel enflasyonun Mart 2028'e kadar olan dönemde Bankanın %2 hedefine ulaşmasının beklenmesinden kaynaklandığını söyledi.

BoJ Başkanı, "Ekonomik etkiyle ilgili olarak, bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir tarife eylemi olduğu için belirsizlik oldukça önemli." dedi.

Ueda, karşılıklı tarifelerin uygulanması için 90 günlük bir muafiyet süresinin sona ermesinden sonra bile bazı ülkelerin ticaret müzakerelerine devam etmek zorunda kalabileceği için durumun bir süre tamamen netleşmeyebileceğini de sözlerine ekledi.

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