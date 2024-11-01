ABD tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdamın ekim ayında 12 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Tarım dışı istihdamdaki aylık artış Aralık 2020'den beri en düşük düzeyde gerçekleşti. İstihdamdaki zayıf artış ülkede etkili olan kasırga ve Boeing grevinden kaynaklandı.

Tarım dışı istihdamın ekimde 106 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması bekleniyordu.

Eylül ayında 254 bin olarak açıklanan istihdam artışı 223 bine revize edildi.

Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,4 artış kaydetti.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası, ons altın 2760 dolar sınırına kadar yükseldi. Sarı maden şu sıralarda ise, düne göre yüzde 0,45 artışla 2756,28 dolarda işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi 4 baz puan düşüşle yüzde 4,245 seviyesinde işlem gördü.

Kritik veri sonrası ABD 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşüşle yüzde 4,06'ya geriledi.