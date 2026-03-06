ABD tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı

Piyasaların odağında olan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 92.000 kişi azaldı. Beklenti 50 bin artış olacağı yönündeydi.

Aralık ayı istihdam verisi 65.000 aşağı yönlü revize edilerek -17.000’e, ocak ayı verisi ise 4.000 düşürülerek 126.000’e güncellendi. Böylece son iki ayın toplam istihdam verisi önceki açıklamaya göre 69.000 daha düşük gerçekleşti.

İşsizlik değişmedi

Şubat ayında işsizlik oranı ise yüzde 4,4 seviyesinde sabit kaldı. Sağlık sektöründe grevlerin etkisiyle istihdam düşerken, bilgi teknolojileri ve federal hükümetteki istihdam gerilemeye devam etti.

Şubat ayında işsiz sayısı 7,6 milyon olarak kaydedildi. Uzun süreli işsizlerin sayısı 1,9 milyon ile önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre 400.000 kişi arttı. Uzun süreli işsizler toplam işsizlerin yüzde 25,3’ünü oluşturdu. İşgücüne katılım oranı yüzde 62,0, istihdam-nüfus oranı ise yüzde 59,3 seviyesinde kaldı.

Kazançlar yükseldi

Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısı 477.000 azalarak 4,4 milyona geriledi. İşgücü dışında olup iş arayanların sayısı ise 6,0 milyon oldu. Umutsuz işçi sayısı 109.000 düşerek 366.000’e indi.

Sağlık sektöründe istihdam 28.000 azaldı; hekim ofislerinde 37.000 kayıp yaşanırken, hastanelerde 12.000 artış görüldü. Bilgi sektöründe 11.000, federal hükümette ise 10.000 kişilik düşüş kaydedildi. Sosyal yardım alanında 9.000 kişilik artış gerçekleşti.

Özel sektör çalışanlarının ortalama saatlik kazancı şubat ayında 15 cent artarak 37,32 dolara yükseldi. Yıllık artış yüzde 3,8 oldu. Üretim ve denetim dışı çalışanların saatlik kazancı 9 cent artışla 32,03 dolara çıktı. Ortalama çalışma süresi 34,3 saat ile değişmedi.

Piyasa tepkisi ne oldu?

ABD istihdam verisinin ardından ons altın 5.097 dolardan 5.129 dolara yükseldi. Dolar Endeksi 99,27 seviyesinden 99,04'e kadar geriledi.

Bitcoin 69 bin 800 dolar seviyesinden ilk etapta 70 bin 350 dolara kadar yükselirken, sonrasında yeniden 70 bin doların altına sarktı.

ABD istihdam verisinin ardından Euro/dolar paritesi 1,015466 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda %0,48 kayıpla 1,15490 seviyesinde işlem görüyor.

Fed'den faiz indirimi beklentileri arttı

ABD’de şubat ayında tarım dışı istihdamın düşmesiyle birlikte yatırımcılar, Fed’in haziran ayında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini yeniden indirebileceğine yönelik beklentilerini artırdı.

İran çatışmasıyla başlayan küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle haziran ayında faiz indirimi olasılığını veriler öncesinde yüzde 35’e kadar düşürmüştü. Ancak istihdam raporunun ardından haziran ayında faiz indirimi ihtimali yaklaşık yüzde 49 olarak fiyatlandı.

“Veri, Fed’i ikilemde bıraktı”

Morgan Stanley Wealth Management Başekonomisti Ellen Zentner, son açıklanan verilerin Fed’i zor bir noktaya getirdiğini söyledi.

Zentner, "Bugünkü rakamlar Fed’i iki arada bir derede bırakmış olabilir. İşgücü piyasasında belirgin bir zayıflama faiz indirimi için destekleyici olurdu, ancak petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması yeni bir enflasyon dalgası riskini artırıyor. Bu durumda Fed kenarda kalmayı tercih edebilir" değerlendirmesinde bulundu.