ABD tarım dışı istihdam beklentilerin iki katını aştı

ABD’de tarım dışı istihdam ocak ayında, 55-66 bin seviyelerinde değişen beklentilerin iki katından fazla olarak 130 bin artarken; işsizlik oranı yüzde 4,3 oldu. Beklentiler işsizlik oranının %4,4 olacağı yönündeydi

İstihdam artışı sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde gerçekleşirken, federal hükümet ve finans faaliyetlerinde düşüş kaydedildi. 2025 genelinde aylık ortalama istihdam artışı 15 bin oldu.

Sağlık sektörü ocakta 82 bin kişilik artış kaydetti. Artışın 50 bini ayakta sağlık hizmetlerinde, 18 bini hastanelerde ve 13 bini bakım ve huzurevlerinde gerçekleşti. Sektörde 2025 yılı boyunca aylık ortalama artış 33 bin oldu.

Sosyal yardım istihdamı 42 bin artarken, bunun 38 bini bireysel ve aile hizmetlerinden geldi. İnşaat sektörü 33 bin kişilik artış gösterdi; artışın 25 bini konut dışı özel ticari müteahhitlerden kaynaklandı. İnşaat istihdamı 2025 genelinde yatay seyretti.

Federal hükümet istihdamı 34 bin azaldı. Ekim 2024’teki zirveden bu yana düşüş 327 bine, yani yüzde 10,9’a ulaştı. Finans faaliyetlerinde istihdam 22 bin geriledi; Mayıs 2025’teki son zirveden bu yana kayıp 49 bin oldu.

Ortalama saatlik kazançlar yükseldi

Ortalama saatlik kazançlar 15 sent artarak yüzde 0,4 yükseldi ve 37,17 dolara çıktı. Yıllık artış yüzde 3,7 oldu. Özel sektör üretim ve gözetim dışı çalışanların saatlik kazancı 12 sent artışla 31,95 dolara ulaştı.

Özel sektör çalışanları için ortalama haftalık çalışma süresi 0,1 saat artarak 34,3 saate çıktı. İmalatta çalışma süresi 40,1 saat, fazla mesai 2,9 saat oldu.

Kasım ayı istihdam artışı 56 binden 41 bine, aralık ayı artışı ise 50 binden 48 bine revize edildi. Buna göre iki ayın toplam istihdamı önceki açıklamaya kıyasla 17 bin daha düşük gerçekleşti.