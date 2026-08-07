ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı

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ABD'de temmuz ayına ilişkin istihdam verileri, iş gücü piyasasında belirgin bir ivme kaybına işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentisi istihdamın 85 bin kişi artması yönündeydi. Böylece gerçekleşme beklentinin 108 bin kişi altında kaldı.

İşsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi

İstihdamdaki düşüşe karşın işsizlik oranında gerileme kaydedildi. Haziran ayında yüzde 4,2 olan işsizlik oranı temmuzda yüzde 4,1'e indi.

İşgücüne katılım oranı ise temmuz ayında yüzde 61,4 olarak gerçekleşti.

Ücret artışı beklentinin altında

İş gücü piyasasının yakından takip edilen bir diğer göstergesi olan ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi ücretlerin aylık yüzde 0,3 yükselmesi yönündeydi.

Ortalama saatlik kazançlar 2 sent artarak 37,62 dolara çıkarken, yıllık ücret artışı yüzde 3,15 olarak kaydedildi.

Mayıs verisi revize edildi

Önceki aylara ilişkin verilerde de güncelleme yapıldı. Haziran ayına ait tarım dışı istihdam artışı 20 bin kişi olarak korunurken, mayıs ayı verisi 63 bin kişi olarak revize edildi.

Beklentilerin çok altında kalan temmuz verisi, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya ilişkin sinyalleri güçlendirirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına yönelik fiyatlamalar açısından da önem taşıyor.