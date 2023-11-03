ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD ekim ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, kritik veri ekim ayında beklentilerin altında kalırken, 150 bin kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, önemli verinin 180 bin kişi olacağını tahmin ediyordu.

Tarım dışı istihdam artışı eylül ayı için 336 binden 297 bine, ağustos ayı için 227 binden 165 bine revize edildi.

Tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olarak öne çıkıyor.

İşsizlik oranı yükseldi

ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 olarak kalacağı yönündeydi.

Fed'in Eylül ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,8, önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 99 bin artarken, kamu istihdamında artışın 51 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 158 bin, kamu istihdamının 29 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 35 bin azalırken, inşaat sektöründe ise 23 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,0'den yüzde 7,2'ye çıktı.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,21 arttı

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,21 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,1 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 düşüşle 34,3 saat olarak açıklandı.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,8 seviyesinden yüzde 62,7 seviyesine indi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Zayıf gelen istihdam verisiyle beraber altının ons fiyatı yeniden 2000 doların üzerine çıktı. 2004 dolara kadar yükselen ons altın, saat 16.10 itibarıyla yüzde 0,66 yükselişle 1999 dolarda işlem görüyor.

Piyasalarda risk iştahı artarken; S&P vadelilerinde günlük yükseliş istihdam verisi sonrası yüzde 0,4'e çıktı.

Dolar endeksi, ABD'den gelen kritik veri öncesi 106 seviyesinin üzerinde bulunurken, sonrasında 105,24'e kadar geriledi. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,76 kayıpla 105,31 seviyesinde hareket ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi istihdam verisi sonrasında 11 baz puandan fazla düşerek, yüzde 4,51'e kadar geri çekildi. 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,99 seviyesinden yüzde yüzde 4,85'e düştü.

Euro/dolar paritesi yukarı yönlü hareket ederken, 1,0719 seviyesine kadar çıktı.