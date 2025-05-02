  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı
Takip Et

ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantı öncesinde son önemli veri olan tarım dışı istihdam, nisan ayında tahminlerin bir miktar üzerinde açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı
Takip Et

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, geride kalan ayda tarım dışı istihdam 177 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 133 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı şubat ayı için 117 binden 102 bine, mart ayı için 228 binden 185 bine revize edildi.

İşsizlik oranı değişim göstermedi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Mart ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,4, gelecek iki yıl için yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 167 bin, kamu istihdamında artışın 10 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 124 bin artacağını öngörüyorlardı.

Aynı ayda imalat sektörü istihdamında bin kişi düşüş olurken, inşaat sektöründe 11 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 5 bin düşüş olacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,9'den yüzde 7,8'e indi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,17 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,77 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 olarak açıklandı.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıSektör Haberleri

 

Küresel Ekonomi
İrlanda, TikTok'a 530 milyon Euro ceza kesti
İrlanda, TikTok'a 530 milyon Euro ceza kesti
Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
Euro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
Euro Bölgesi imalat sanayisinde toparlanma işareti
Euro Bölgesi imalat sanayisinde toparlanma işareti
Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını duyurdu
Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını duyurdu
Çin’den ABD’nin görüşme teklifine yanıt: Değerlendiriyoruz
Çin’den ABD’nin görüşme teklifine yanıt: Değerlendiriyoruz