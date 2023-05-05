ABD tarım dışı istihdamı beklentileri aştı

ABD nisan ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre ülkede tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi önemli verinin 180 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak Mart ayı artış miktarı 236 binden 165 bine revize edildi.

ABD tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını verirken baktığı öncü göstergelerden biri olduğu için oldukça kritik.

Saatlik ortalama kazançlar Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 yükseldi. Beklenti yüzde 4,2 artış olacağı yönündeydi.

İşsizlik oranı ise, nisan ayında yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Powell, makroekonomik verilerin önemine dikkat çekmişti

Fed, beklentiler dahilinde geçtiğimiz çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırırken, faizleri 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Karar metninde "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadesinin çıkarılması dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ise, gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını söylerken, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Ons altın ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından, 2034 dolardan 2007 dolara kadar geriledi; saat 16,16 itibarıyla yüzde 1,94 oranında düşüşle 2010 dolarda işlem görüyor.

Dolar endeksi kritik veri sonrası, 101,39 seviyesinden 101,77 seviyesine kadar yükseldi.

ABD 2 yıllık tahvil faizi 9 baz puanlık artışla yüzde 3,90 seviyesine yükselirken; ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 6 baz puanlık artışla yüzde 3,45 oldu.

Euro/dolar, veri sonrası 1,0971'e kadar gerilerken; şu sıralarda 1,09849 seviyesinde hareket ediyor.