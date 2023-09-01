ABD tarım dışı istihdamı beklentileri aştı

ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, tarım dışı istihdam 187 bin kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, ABD tarım dışı istihdamının 170 bin kişi olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasına yönelik yol haritasına karar verirken, baktığı en önemli iki veriden biri olurken, diğeri ise enflasyon olarak öne çıkıyor. Bankanın 19-20 Eylül tarihinde gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına kadar açıklanacak kritik veri setinde ağustos ayı enflasyonu bulunuyor.

Tarım dışı istihdam artışı Temmuz ayı için 187 binden 157 bine, Haziran ayı için 185 binden 105 bine revize edildi.

İşsizlik oranı yükseldi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'ten beklenmedik şekilde yüzde 3,8'e çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 olarak kalacağı yönündeydi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Tarım dışı istihdam verilerinin, istihdamın beklentilerin üzerinde arttığına işaret etmesine karşın işsizlik oranının yükselmesi doları zayıflatırken, ons altını yükseltti.

Ons altın, 2 Ağustos'tan bu yana ilk kez 1950 dolar seviyesini aştı ve 1952,98 doları gördü. Sarı maden şu sıralarda ise 1950,73 dolarda işlem görüyor.

Veri öncesi 103,59 seviyesinde bulunan dolar endeksi, verinin açıklanmasıyla 103,27'ye geriledi.

İstahdam verisi öncesi 1,0843 olan Euro/dolar paritesi, 1,0881'e kadar yükseldi. Şu sıralarda 1,0867 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de istihdam verisinin ardından 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşüşle yüzde 4,76 oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,09'dan yüzde 4,07'ye kadar geriledi.