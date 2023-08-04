ABD tarım dışı istihdamı beklentileri karşılamadı

ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, ABD tarım dışı istihdamı temmuz ayında beklentilerin altında gerçekleşerek 187 bin kişi oldu. Piyasa beklentisi, önemli verinin 200 bin kişi olması yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 209 binden 185 bine, Mayıs ayı için 306 binden 281 bine revize edildi.

Özel sektörde istihdam 172 bin artarken, kamu istihdamında artış 15 bin oldu. Piyasalar özel sektörde istihdamın 179 bin artacağını düşünüyorlardı.

Tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yol haritasını çizerken baktığı en önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde bulunuyor.

İşsizlik oranı geriledi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak kalacağı yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye geriledi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,42 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,36 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,2 artış olacağına işaret ediyordu.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 seviyesinde kaldı.

Piyasa ne tepki verdi?

Altının ons fiyatı, tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla 1932 dolardan 1942 dolara kadar yükseldi. Sarı maden, saat 15.50 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1941 dolarda hareket etti.

Dolar endeksi veri sonrası düşüşe geçerken, 102,53 seviyesinden yüzde 0,24 kayıpla 102,27'ye indi.

ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92 seviyesinden yüzde 4,88'e geriledi. Kritik veri öncesi, yüzde 4,19'da bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizi dalgalı bir seyir izlerken; şu dakikalarda yüzde 4,14 seviyesinde işlem görüyor.