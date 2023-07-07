ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin altında

ABD haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre kritik veri, 209 bin olarak arttı. Piyasa beklentisi ABD tarım dışı istihdam verisinin 240 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı mayıs ayı için 339 binden 306 bine, nisan ayı için 294 binden 217 bine revize edildi. Tarım dışı istihdam, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına karar verirken baktığı öncelikli verilerden olduğu için oldukça önemli.

ADP özel sektör istihdamı dün 497 bin ile piyasa tahminlerinin iki katından fazla açıklanmıştı.

İşsizlik oranı yüzde 3,6'ya geriledi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi. Beklenti de işsizlik oranının açıklandığı gibi yüzde 3,6 olacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,36 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,35 seviyesinde açıklandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,2 artış olacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 seviyesinde kaldı.