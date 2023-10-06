ABD tarım dışı istihdamında güçlü artış

ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, kritik veri eylül ayında beklentileri aşarak 336 bin kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi verinin 170 bin kişi olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Uzmanlar belki de yılın en kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklandığına dikkat çekerken, veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olarak öne çıkıyor.

İşsizlik sürpriz yaptı

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7'ye gerileyeceği yönündeydi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,21 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,15 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artış olacağına işaret ediyordu.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD tarım dışı istihdamının beklentileri aşmasıyla beraber küresel piyasalarda volatilite arttı. Küresel borsa endeksleri baskılandı. ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5,11 seviyesine, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,96'ya yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,75'ten 4,81'e çıktı.

ABD dolar endeksi veriyle beraber yönünü yukarı çevirirken, saat 15.47 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 106,72 seviyesinde bulunuyor.

Yatay bantta hareket eden altının ons fiyatı, 1819 dolardan 1811 dolara kadar geri çekilerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Sarı maden, şu dakikalarda yüzde 0,35 kayıpla 1814 dolarda işlem gördü.

Önemli veri sonrasında Euro/dolar ise, 1.0492'ye kadar düştü.

Bitcoin fiyatı, 27 bin 595 dolardan 27 bin 429 dolara gerilerken, şu sıralarda yüzde 0,14 kayıpla 27 bin 449 dolarda işlem gördü.

Dolar/TL, yatay seyrini korurken; gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle 1607 liraya kadar çekildi.