ABD teknoloji hisseleri için dev uyarı: Fırtına vurabilir!

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Avrupa Merkez Bankası ekonomistleri, yapay zekâ yatırımları beklentileri karşılasa dahi ABD teknoloji hisselerinde sert bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi yatırımcılarının ABD teknoloji devlerinde bulunan milyarlarca euroluk varlığı nedeniyle, Wall Street’te yaşanacak olası bir sarsıntının Avrupa'da büyük bir finansal istikrar krizine yol açabileceği belirtiliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistleri, yapay zekâ sektöründeki yatırımlar yatırımcıların beklentilerini tam olarak karşılasa bile ABD teknoloji hisselerinde bir düzeltmenin muhtemel olduğunu ve bu durumun Euro Bölgesi’nin finansal istikrarını doğrudan tehdit edebileceğini vurguluyor.

Mevcut değerlemeler rasyonel temellere dayansa dahi, piyasada ciddi bir geri çekilme yaşanabileceği öngörülüyor.

Euro bölgesi için 440 milyar Euroluk kırılganlık

Euro Bölgesi hanehalklarının büyük bölümü fonlar aracılığıyla olmak üzere ABD teknoloji hisselerinde yaklaşık 440 milyar euroluk yatırımı bulunuyor.

Bunun yanı sıra bölgedeki sigorta şirketleri ve emeklilik fonları da “Muhteşem Yedili” olarak bilinen küresel teknoloji devlerine önemli oranda sermaye aktarmış durumda.

ABD ve Euro Bölgesi hisse piyasalarının tarihsel olarak yüksek korelasyon göstermesi, Wall Street’te yaşanabilecek sert bir düşüş karşısında Avrupalı yatırımcıları son derece kırılgan hale getiriyor.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi geçtiğimiz ay yoğun satış baskısıyla karşılaşmış, ancak ardından toparlanarak yeniden rekor seviyelerine yaklaşmıştı.

Dot-Com ve demiryolu çılgınlığı ile benzer sinyaller

Mevcut yapay zekâ yatırım dalgası; 19. yüzyıldaki demiryolu yatırımları, 1920’lerde elektrik ile radyonun yaygınlaşması ve 2000’lerin başındaki dot-com dönemiyle büyük benzerlikler taşıyor.

Dönüştürücü teknolojileri benimseyen şirketlerin değerlemeleri, tarihsel süreçte önce güçlü bir ivmeyle yükselmiş, ardından sert düşüşler kaydetmiştir.

Yeni teknolojilerin ekonomik etkisinin başlangıçta belirsiz olması, Nvidia gibi öncü şirketlerin yatırımcılar açısından yüksek kazanç fırsatının yanı sıra ciddi kayıp riskleri taşımasına da yol açıyor. Bu “opsiyon değeri”, erken dönemde şirketlerin fiyat/kazanç oranlarını yukarı çekiyor.

Risk ekonominin geneline yayılıyor

Teknoloji başarılı olup ekonominin geneline yayıldıkça, taşıdığı risk tek bir şirkete özgü olmaktan çıkıp tüm ekonomiyi kapsar hale geliyor. Bu aşamada ortaya çıkabilecek bir problem, yalnızca birkaç firmayı değil, sistemin tamamını olumsuz etkiliyor.

Ekonomi genelinde oluşan bu sistemik risk çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılamadığı için yatırımcılar daha yüksek bir risk primi talep etmeye başlıyor.

Artan risk primi ise yapay zekâ şirketlerinin kârları büyümeye devam etse bile hisse değerlemelerinin düşmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla, yapay zekânın operasyonel başarısı teknoloji hisselerinde sürekli bir yükselişi garanti etmiyor.

İyimserlik balonu düşüşü derinleştirebilir

Piyasadaki aşırı güven ve iyimserlik, teknoloji hisselerini temel değerlerinin çok üzerine çıkarabilir. Yatırımcı güveninin sarsılması halinde yaşanacak geri çekilme, yalnızca rasyonel risk primi değişiminin yaratacağı düzeltmeden çok daha sert gerçekleşebilir.

Yine de olası bir düzeltme, teknoloji hisselerinin uzun vadede daha yüksek seviyelere ulaşmasını engellemeyecek. Yapay zekâ yeterince dönüştürücü bir boyuta ulaştığı takdirde, hisse değerlemelerinin düzeltme sürecinin ardından yeniden yükselerek bugünkü seviyelerin üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Ancak yapay zekâ yatırım döngüsünün şu an hangi aşamada olduğunu önceden kestirmek mümkün olmadığından, teknoloji kaynaklı yükseliş ve çöküş dönemlerinin boyutu ancak geriye dönük olarak kesinleşebiliyor.