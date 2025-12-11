ABD ticaret açığı 5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylülde ihracat yüzde 3 artarak 289,3 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 0,6 artışla 342,1 milyar dolar oldu. Böylelikle ABD’nin dış ticaret açığı 62 milyar dolar olan beklentiye karşın 52,8 milyar dolara geriledi. ABD’nin dış ticaret açığı, son beş yılın en düşük seviyesine indi.

Ağustos 2025'te açıklanan dış ticaret açığı da 59,55 milyar dolardan 59,3 milyar dolara revize edildi.

Bu, küresel tedarik zincirlerinin Covid-19 pandemisinden henüz toparlandığı Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük açık seviyesi. Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu yüksek tarifeler nedeniyle ticaret kalıpları da değişiyor.

Altın ve ilaçlar dahil tüketim mallarının ihracatındaki güçlü artış, toplam ihracatı yukarı çekti. Bilgisayar ve elektronik ithalatındaki düşüş, denizaşırı ülkelerden satın alınan tüketim ürünlerinin değerindeki artışı dengelerken, ithalattaki büyüme daha mütevazı kaldı.