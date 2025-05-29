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ABD Ticaret Mahkemesi'nden Trump'a şok: Gümrük vergilerini engelleme kararı

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği vergilerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu vergilerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Ticaret Mahkemesi'nden Trump'a şok: Gümrük vergilerini engelleme kararı
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ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı vergilerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen vergi kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.

Trump, karara itiraz etti

ABD basınında yer alan haberlerde Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı vergilerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Temel vergi oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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