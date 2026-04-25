ABD tüketici güvenindeki tarihi gerileme kalıcı bir resesyonun başlangıcı mı?

ABD ekonomisinin temel taşıyıcı kolu olan tüketici güveninde yaşanan son kırılma, piyasalardaki geçici yavaşlama tezlerini sarsmaya devam ediyor. Michigan Üniversitesi'nin nihai verilerine göre endeksin 49,8 puana kadar gerilemesi, piyasaların yönünü tayin edecek bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentilerinin çok altında kalan bu tablo, ABD hanehalkının ekonomik geleceğe dair inancının son yetmiş yılın en düşük seviyesine indiğini tescil ederken, bu durumun üretim ve istihdam verilerine nasıl sirayet edeceği asıl tartışma konusunu oluşturuyor.

Enflasyon beklentileri ve enerji maliyetlerinin baskısı

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %4,7 gibi kritik bir seviyeye yükselmesi, harcama reflekslerinin neden savunma moduna geçtiğini net bir şekilde açıklıyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin tetiklediği enerji maliyetlerindeki volatilite, hanehalkı bütçelerinde ciddi bir erimeye yol açarken, tüketicilerin reel satın alma güçlerini koruma noktasında karamsarlığa kapıldığı görülüyor. Mevcut ekonomik koşulları ölçen alt endeksin 52,5 puana gerilemesi, durgunluk riskinin artık sadece bir öngörü olmaktan çıkıp verilerle desteklenen bir gerçekliğe dönüştüğüne işaret ediyor.

Tüketim iştahındaki daralma ve sektörel yansımalar

ABD gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık %70'ini oluşturan bireysel tüketim harcamaları, bu güven kaybıyla birlikte ciddi bir yavaşlama döngüsüne girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumdadır. Endeksteki gerilemenin hiçbir gelir grubu ayırt etmeksizin tüm toplum katmanlarına yayılmış olması, dayanıklı tüketim malları ve isteğe bağlı harcamalar üzerinde ani bir fren etkisi yaratma potansiyeli taşıyor. Tüketicilerin kendi finansal pozisyonlarını zayıflayan bir seyirde tanımlama oranındaki artış, perakende sektöründen otomotive kadar geniş bir yelpazede talep daralmasının yaşanabileceği yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Fed’in para politikası ve makroekonomik çıkmazlar

Tüketici güvenindeki bu tarihi seviyeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele ile ekonomik büyümeyi koruma arasındaki hassas dengesini daha da zorlu bir noktaya taşıyor. Bir yandan tüketici güvenindeki bu keskin düşüş ekonomiyi resesyon patikasına sürükleme riski taşırken, diğer yandan katı kalan enflasyon beklentileri Fed’in faiz indirimi konusundaki manevra alanını ciddi şekilde kısıtlamaya devam ediyor. Tüketici güvenindeki bu erimenin istihdam piyasasına sirayet etmesi, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' senaryosundan uzaklaşarak kalıcı bir daralma sürecine girmesi riskini ciddi şekilde tetikleyebilir.