ABD ÜFE verisi de beklentileri aştı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Salı günü açıklanan ABD TÜFE verisi de, piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek sürpriz yapmıştı.
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ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. ABD'de üretici fiyat endeksi ocakta yıllık olarak yüzde 0,9 arttı. Ekonomistlerin beklentisi, artışın yüzde 0,6 olması yönündeydi.
Aylık olarak üretici fiyatlarında ise, yüzde 0,3'lük artış kaydetti. Beklenti, aylık olarak yüzde 0,1 artması yönündeydi.