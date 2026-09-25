ABD vadeli işlemleri Hazine getirilerindeki duraklamayla yükseldi

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ABD hisse senedi vadeli işlemleri cuma günü yükseliş gösterdi. Hazine getirilerindeki artışın duraklaması kurumsal sektörün karşı karşıya olduğu sıkı finansal koşullardan bir nebze rahatlama sağladı. S&P 500, Dow ve Nasdaq 100 için sözleşmeler yaklaşık %0,5 arttı.

Petrol fiyatları ABD-İran haberleriyle geri çekildi

Petrol ve yakıt fiyatları seans sırasında geri çekildi. Geri çekilme ABD ve İran'ın Basra Körfezi'ndeki tankerler üzerindeki deniz ablukalarını kaldıracak ve Tahran'a karşı ekonomik önlemleri hafifletecek bir anlaşmaya yaklaştığı haberlerinin ardından geldi. Gösterge borçlanma maliyetleri dün çok yıllık zirvelere ulaştıktan sonra artışını durdurdu.

Yapay zeka hisseleri piyasa öncesinde yükseldi

Yapay zeka hisseleri özellikle donanım alanında ilerledi. Marvell, AMD, SanDisk ve Applied Materials piyasa öncesinde %2'den fazla artış gösterdi. GE Vernova veri merkezi geliştirme alanındaki maruziyeti nedeniyle %2 yükseldi.

Meta haftayı %17 artışla kapatmaya hazırlandı

Meta, Muse yapay zeka asistanlarını giyilebilir kontrol cihazlarından yeni VR başlıklarına ve akıllı gözlüklere uzanan bir dizi donanım lansmanıyla destekledi. Şirket haftayı yaklaşık %17 yükselişle kapatmaya hazırlandı.