ABD varlıklarında getiriler azalabilir!

Guggenheim, 2026 yılında ABD tahvil ve hisse senedi piyasaları ile dolarda arzın arzın artması ancak yabancı girişinin azalması nedeniyle ABD varlıklarının getirilerinin pozitif olmakla birlikte azalmasını bekliyor.



Guggenheim Partners Investment Management, ihraçların artması, yabancı sermaye akışlarının başka alanlara kayması ve politika arka planının daha az destek vermesinin tahviller, hisse senetleri ve dolara baskı yaptığını belirtti.



Varlık yöneticisi, ABD kredi arzındaki istikrarlı artışın bu yıl spreadler üzerinde hafif bir yukarı yönlü baskı oluşturacağını öngörüyor.



Guggenheim'ın sabit getirili menkul kıymetler baş yatırım sorumlusu Steven Brown, piyasalarda daha önce 300 milyar dolara yakın ABD yatırım seviyesinde notu olan ihracının absorbe edildiğini ve buna ihraççıların zorunluluktan borçlanmak yerine fırsatları değerlendirerek işlem yapma imkanlarının destek verdiğini söyledi.

Grönland gerilimi, ABD’nin ekonomik merkez rolünü sarsıyor

Grönland üzerinde yükselen gerilim, ABD'yi küresel ekonominin merkezine yerleştiren düzenin değişimini hızlandırıyor. WSJ'nin haberine göre Başkan Trump'ın çatışmacı politikaları, ülkeleri yatırımlarını başka yere kaydırmaya, savunma harcamalarını artırmaya ve ticari ittifaklar kurmaya zorluyor.

Peterson Enstitüsü Başkanı Adam Posen, Grönland gerilimi, Venezuela'ya müdahale, Fed Başkanı'na soruşturma ve yeni tarife tehditlerinin bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Uzun vadede, ABD'nin azalan yatırım, yüksek enflasyon ve artan borçlanma maliyetleriyle karşılaşabileceği, bu durumun yaşam standartlarını düşürebileceği kaydediliyor.

Piyasa değerlemeleri endişe verici boyutta

Shiller'in S&P 500 endeksini 10 yıllık kâra oranlayan ölçümü, 2000’li yılların başında yaşanan dot-com balonundan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Yüksek getirili şirket tahvili spread'leri de 2007'den bu yana en dar seviyelerde bulunuyor.

Crossmark Global Yatırım Şefi Bob Doll, hisselerin "neredeyse kusursuzlukla" fiyatlandığını, bu nedenle aksaklıkların sert satışlara yol açabileceğini ifade etti.