ABD ve Asya'nın ardından Avrupa borsaları da ekside seyrediyor

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini belirterek bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün yaptığı para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda politika faizini 25 baz puan indirme kararının oldukça dengeli şekilde alındığını belirtirken, yılın geri kalanında olası faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal vermekten kaçındı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoE'nin kasımda tekrar faiz indirimine gitmesinin olası olduğunu gösterirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) karışık gelen enflasyon verilerine karşın yüzde 95 ihtimalle eylülde yeniden faiz indireceği tahmin ediliyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler bugün ABD'deki istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Interactive Investor Piyasalar Müdürü Richard Hunter, ABD'den gelen kurumsal ve ekonomik verilerin resesyon korkularını artırmasının ardından Avrupa'da hisse senedi endekslerinin gerilediğini savundu.

Dün açıklanan verilere göre, ABD işsizlik başvuruları artarken ISM imalat endeksi beklenenden daha sert düştü.

Bu arada, Hunter'a göre, Fed bu hafta faiz oranlarını koruyarak eğrinin gerisinde göründü ve ekonomi için yumuşak bir iniş gözden kayboldu.

ABD'de başlayıp Asya'ya yayılan yatırımcı huzursuzluğu, bu sabah İngiltere'yi de vurdu. BoE'nin dünkü faiz indirim kararından sonra gelen yorumlar, bu yıl ek indirimlerin olası olmadığını ve anlamlı bir büyüme için mücadele eden bir ekonomiyi daha da sınırladığını ima etti.

STOXX Europe 600 %1,55, Almanya DAX %1,34, Fransa CAC 40 %0,75 ve İngiltere FTSE 100 %0,36 değer kaybetti.

ABD vadeli endeksleri de aşağıda. Vadeli S&P 500 yüzde 10,14, Nasdaq 100 yüzde 1,81 ve vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,76 geriledi

Bu sabah Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 5,81 düştü.