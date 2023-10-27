ABD ve Çin beklenenden daha iyi performans gösteriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, güçlü tüketici harcamaları ve istihdam artışının ABD'nin ekonomik büyümesini desteklediğini, küresel tahvil getirilerinin de son aylarda önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, tahvil getirilerindeki artışın, merkez bankalarından politika faiz oranlarının zirvelere yaklaştığı yönündeki sinyallere ve uygulanan parasal sıkılaştırmanın artık kredi büyümesi üzerinde baskı oluşturduğuna dair açık kanıtlara rağmen gerçekleştiği vurgulandı.

ABD'nin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, bu oranın Fitch'in eylül ayı Küresel Ekonomik Görünüm tahminlerinden daha hızlı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, hane halkı harcanabilir gelirindeki düşüşe rağmen tüketici harcamalarının hızlandığı belirtilerek, hükümet harcamaları ve stok birikiminin de büyümeye önemli katkı sağladığı aktarıldı.

Çin'in ekonomik büyümesinin de Küresel Ekonomik Görünüm raporundaki beklentileri aştığına değinilen açıklamada, tüketici harcamalarındaki toparlanmanın, emlak faaliyetlerindeki keskin düşüşe rağmen üçüncü çeyrekte bir miktar ivme kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel imalat faaliyetlerindeki belirgin zayıflığa işaret edilerek, özellikle Avrupa'da imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin eşik değer olan 50'nin altında kaldığı belirtildi.