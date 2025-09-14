  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD ve Çin, gümrük vergileri müzakereleri için buluştu
Takip Et

ABD ve Çin, gümrük vergileri müzakereleri için buluştu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularında olası bir anlaşmayı müzakere etmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD ve Çin, gümrük vergileri müzakereleri için buluştu
Takip Et

ABD ve Çin heyetleri, Cenevre, Londra ve Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin ardından dördüncü tur ticaret görüşmelerini Madrid'de gerçekleştiriyor.

ABD'den Hazine Bakanı Bessent ile Çin'den Başbakan Yardımcısı He arasındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularındaki görüşmeler Madrid'deki İspanya Dışişleri Bakanlığının binasında yapılırken, heyetleri İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares karşıladı.

Küresel Ekonomi
Piyasalar Fed kararına ve Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Piyasalar Fed kararına ve Powell'ın açıklamalarına odaklandı
S&P Global, İspanya'nın kredi notunu yükseltti
S&P Global, İspanya'nın kredi notunu yükseltti
Fitch, Portekiz'in kredi notunu yükseltti
Fitch, Portekiz'in kredi notunu yükseltti
Adeta altın fışkırıyordu! Dünyanın en büyük madeni taksitle satıldı
Adeta altın fışkırıyordu! Dünyanın en büyük madeni taksitle satıldı
İsviçreli saat devi Swatch'tan Trump'a göndermeli özel ürün: Piyasaya çıktı, 2 günde tükendi
İsviçreli saat devinden Trump'a göndermeli özel ürün
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı