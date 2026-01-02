ABD ve Çin pazarları ihracatçılara umut vermedi

Alman ihracatçılar, 2026 yılında en büyük iki pazarları olan ABD ve Çin’de toparlanma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor. Alman Toptan ve Dış Ticaret Birliği (BGA), küresel ticaret koşullarındaki belirsizliklerin ve yapısal sorunların ihracat üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekti.

BGA Başkanı Dirk Jandura, görünümde kalıcı bir dönüş beklemediklerini ifade ederek, en iyi ihtimalle kısa süreli bir rahatlama yaşanabileceğini söyledi. Verilere göre, ABD’ye yapılan ihracatın 2025 yılında yüzde 7’den fazla gerileyerek yaklaşık 150 milyar euroya düştüğü tahmin ediliyor. Çin’e ihracat ise daha sert bir daralma göstererek yüzde 10 azalışla 81 milyar euro seviyesine indi.

Jandura, ABD’nin Avrupa Birliği menşeli ürünlere uyguladığı gümrük tarifelerinin transatlantik ticaret için “çarkların arasına kaçan kum” etkisi yarattığını ve Alman ihracatçıların kâr marjları üzerinde kalıcı bir yük oluşturduğunu vurguladı. Almanya’nın güçlü euro, yüksek enerji maliyetleri, bürokrasi ve zayıf yatırımlar gibi yapısal engellerle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çin cephesinde ise yerli üreticileri destekleyen sanayi politikalarının Alman ürünlerine olan talebi azalttığına dikkat çekildi. Otomotiv, makine ve kimya gibi sektörlerde Çinli rakiplerin güç kazandığı ifade edilirken, Alman şirketlerinin üretimi Çin içinde yerelleştirmeye ya da yatırımlarını diğer Asya ülkelerine kaydırmaya yöneldiği kaydedildi. Bu eğilimin küresel satışları istikrara kavuşturabildiği, ancak Almanya’dan yapılan ihracatı azalttığı belirtildi.