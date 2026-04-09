ABD ve İran savaştı: Enerjiden "kazançlı" çıkan ülke hangisi oldu?

Deutsche Bank Özel Bankacılık Gelişmekte Olan Piyasalar Baş Yatırım Sorumlusu Jacky Tang, Çin'in mevcut çatışma ortamında hem ekonomik hem de enerji karması açısından en büyük kazanan konumunda olduğunu söyledi.

Tang, dünyanın en büyük temiz teknoloji üreticisi olan Çin'in, Orta Doğu ithalatından uzaklaşmak isteyen hükümetlere destek sağlayacak eşsiz bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Japonya, Güney Kore ve Hindistan başta olmak üzere Asya'nın büyük petrol ithalatçılarının enerji çeşitlendirmesine yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Tang, bu dönüşüm için gerekli ekipmanın büyük bölümünün Çin'den geleceğini ifade etti.

Ciddi bir sınav

Bruegel düşünce kuruluşu ise Çin'in İran'dan petrol ithalatına bağımlılığının ülkenin enerji stratejisi için ciddi bir sınav olduğuna dikkat çekti.

Barclays Plc baş Çin ekonomisti Jian Chang liderliğindeki ekip, 8 Nisan tarihli müşteri notunda, on yıllık yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrifikasyon sürecinin Çin'in enerji şoklarına karşı kırılganlığını önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Ember'in Şubat raporuna göre düşük karbonlu kaynaklar Çin'in elektrik üretiminin yaklaşık %40'ını oluştururken, bu oran on yıl önce yaklaşık %25 düzeyindeydi.

Lombard Odier CIO Office'in bu ay müşterilere gönderdiği notta, Çin'in elektrifikasyon odaklı uzun vadeli stratejisinin ülkeyi enerji fiyatı şoklarına karşı daha dayanıklı kıldığı, stratejik petrol rezervlerinin ise kısa vadede tampon işlevi gördüğü aktarıldı. Tang, yenilenebilir enerji talebindeki yeni dalgayla birlikte sağlam bilanço ve fiyatlama gücüne sahip şirketlerin öne çıkacağını, müşteri portföylerinde Çin hisse senedi tahsisinin genellikle %10-15'inin temiz enerji hisselerinden oluştuğunu belirtti.