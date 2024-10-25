ABD ve Japonya seçimleri güvenli para piyasası fonlarına yönlendirdi

Küresel yatırımcılar ABD ve Japonya seçimleri öncesi para piyasası fonlarına yöneldiler.

LSEG Lipper verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca 25,78 milyar dolar değerinde küresel para piyasası fonu toplayarak 25 Eylül'den bu yana en büyük haftalık net alımlarını gerçekleştirdi.

UBS Global Wealth Management baş yatırım yetkilisi Mark Haefele, "Yatırımcıların ABD başkanlık seçimleri öncesinde piyasada dalgalanma beklemeleri gerektiğinin sinyalini vermiştik ve S&P 500 son günlerdeki düşüşlerden önce rekor bir seviyede bulunuyordu. 5 Kasım yaklaştıkça, piyasa duyarlılığı muhtemelen kırılgan kalmaya devam edecek" dedi.

ABD para piyasası fonları, önceki hafta 11,79 milyar dolarlık çıkışa karşılık 29,98 milyar dolarlık keskin bir net alım gerçekleştirdi.