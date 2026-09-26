ABD ve Japonya yendeki düşüşü durdurmak için müdahale edecek mi?

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ABD ile Japonya arasında döviz hattında trafik hızlandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi ve gündemde yenin seyri yer aldı.

Bessent görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Güçlü yenin arzu edilir olduğu konusunun ele alındığını söyledi. Bessent ayrıca iki ülkenin döviz piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yakın iletişim içinde kalmasının önemini vurguladı ve kur tarafında koordinasyonun süreceği mesajını verdi.

Katayama ise görüşmede yendeki son değer kaybı eğiliminin değerlendirildiğini açıkladı.

Güçlü yen vurgusu sözlü yönlendirme olarak okundu

Washington'dan gelen açıklama ton değişimine işaret etti. ABD Hazine Bakanlığı'nın güçlü yenin arzu edilir olduğunu dile getirmesi, piyasada açık bir sözlü yönlendirme olarak algılandı. Dolar endeksinin güçlü seyrettiği bir konjonktürde bu ifade Tokyo lehine bir denge arayışı olarak yorumlandı.

Japonya açısından tablo nettir. Yendeki değer kaybı ithalat kanalıyla maliyetleri yukarı çekiyor ve para politikası üzerindeki baskıyı artırıyor.

Koordinasyon mesajı müdahale beklentisini güçlendirdi

İki bakanın yakın iletişim ve koordinasyon vurgusu, sadece diyalog olarak görülmedi. Bu mesaj kur volatilitesine karşı ortak duruş ihtimalini güçlendirdi.

ABD-Japonya hattındaki kur koordinasyonu son aylarda yende artan volatilite nedeniyle piyasalar tarafından yakından izleniyor. Geçmişte Japonya Maliye Bakanlığı'nın tek taraflı müdahaleleri hatırlanıyor.

Faiz makası ve volatilite odağa yerleşti

Yen üzerindeki baskının temelinde para politikasındaki ayrışma bulunuyor. Fed'in sıkı duruşunu koruması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gevşek politikada ısrar etmesi faiz makasını yen aleyhine geniş tutuyor. Bu makas, yen lehine bir akış oluşmasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle mevcut tabloda yalnızca sözlü yönlendirmenin kalıcı bir toparlanma yaratması zor görülüyor. Piyasa fiyatlamasında beklenti, koordinasyonun sürmesi halinde önce ortak açıklama, ardından gerekmesi durumunda kademeli ve koordineli müdahale adımlarının gündeme gelmesi yönünde oluşuyor.