ABD ve Japonya’nın yen müdahalesine ilişkin finansman detayı ortaya çıktı

Bessent, Japonya’ya herhangi bir kredi verilmediğini ve Kongre’den yeni kaynak talep edilmediğini belirtti.

Para Kur İstikrar Fonu’ndaki varlıklardan geldi

Bessent, Senatör Elizabeth Warren’ın 13 Ağustos’ta kendisine gönderdiği eleştirel mektuba verdiği yanıtta, Hazine Bakanlığı’nın Kur İstikrar Fonu’ndaki mevcut döviz varlıklarını yen ile takas ettiğini açıkladı.

İşlem kapsamında Kongre’den yeni bir ödenek tahsis edilmediğini ve Japonya’ya herhangi bir kredi açılmadığını vurgulayan Bessent, Japonya’nın ABD Hazinesi’ne herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade etti.

Bessent, “Japonya'nın hazineye hiçbir borcu yoktur. Dolayısıyla Japonya'nın var olmayan bir borcu geri ödeyememe gibi bir riski de bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Düzensiz yen hareketleri küresel piyasaları etkileyebilir

Warren’ın yen müdahalesinin ABD’ye nasıl bir fayda sağladığının net olmadığı yönündeki değerlendirmesine de yanıt veren Bessent, Japonya’nın önemli miktarda ABD Hazine tahvili tuttuğuna dikkat çekti.

Japonya’nın aynı zamanda ABD’nin önemli ticaret ortaklarından ve müttefiklerinden biri olduğunu belirten Bessent, yen piyasalarındaki düzensiz hareketlerin küresel finansal sistem açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

Bessent, düzensiz yen piyasalarının küresel piyasaları istikrarsızlaştırabileceğini ve zorunlu pozisyon kapatmalara yol açarak nihayetinde ABD’li aileler ve işletmelerin borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ifade etti.

Bessent Arjantin örneğini verdi

Bessent, benzer yaklaşımın Arjantin için de geçerli olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Arjantin’in kısa vadeli likidite sıkıntısını istikrara kavuşturmak ve sorunun daha geniş çaplı bölgesel bir krize dönüşmesini önlemek amacıyla Kur İstikrar Fonu’nu kullandığını hatırlattı.

Bessent, krizlerin önlenmesinin önemine dikkat çekerek, “En iyi yönetilen kriz, hiç yaşanmayan krizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Japonya koordineli müdahale etmişti

ABD ve Japonya, ağustos ayının başında yen piyasasına yönelik koordineli müdahaleyi doğrulamıştı.

Bessent, 31 Temmuz’da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle yen üzerindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini açıklamış, gerekmesi halinde yeni ortak müdahalelerin yapılabileceğini belirtmişti.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama da ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde yen alımı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.