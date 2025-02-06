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ABD ve Kanada gümrük vergilerini görüşmek için toplanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin Kanada’ya uygulamayı planladığı yüzde 25’lik ek gümrük vergisini Kanada-ABD İlişkileri Konseyi tarafından cuma günü ele alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD ve Kanada gümrük vergilerini görüşmek için toplanıyor
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ABD ve Kanada, ABD’nin Kanada’ya uygulamayı planladığı yüzde 25’lik ek gümrük vergisini görüşmek üzere bir araya gelecek. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ek gümrük vergisinin Kanada-ABD İlişkileri Konseyi tarafından cuma günü Toronto’da düzenlenecek zirvede ele alınacağını açıkladı.

Zirvede, Kanada ekonomisini büyütmenin, ülke içindeki ticareti genişletmenin, ihracat pazarlarını çeşitlendirmenin ve verimliliğin ele alınacağını belirten Trudeau, ortaklar arasındaki koordinasyonu da arttırmaya çalışacaklarını açıkladı.

Meksika ve Kanada'ya gümrük vergileri 30 gün süreyle durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü Meksika ve Kanada'ya yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi kararını, göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert önlemler alınması karşılığında 30 gün süreyle askıya almıştı.

Kanada, ABD sınırına yeni teknoloji ve personel konuşlandırmayı, organize suç, fentanil kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadele için iş birliği yapmayı kabul etmişti. Meksika ise yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını önlemek amacıyla ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandıracağını açıklamıştı.

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