ABD, Venezuela petrolünde süresiz kontrol istiyor

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ilk aşamada Venezuela’nın depoladığı ve ABD’nin ablukası nedeniyle yüksek seviyedeki ham petrolün satılacağını söyledi.

Wright, “Sadece bu ham petrolü tekrar hareket ettirip satacağız. Venezuela’dan çıkan ham petrolü pazarlayacağız, önce depolanan petrolü, ardından da Venezuela’dan çıkan üretimi süresiz olarak satacağız” ifadelerini kullandı.

Wright, sözlerine “Kimsenin petrolünü çalmıyoruz” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump salı akşamı, Venezuela’nın ABD’nin satması için 50 milyon varil petrolünü devredeceğini ve bunun mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde olduğunu söylemişti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela ham petrolünün pazarlanması sürecine başladığını söyledi.

Bloomberg’e bilgi veren konuya yakın bir kaynak, satışlardan elde edilen gelirlerin ABD Hazine hesaplarında tutulacağını ve bu hamlenin gelirleri Venezuela’nın alacaklılarından koruyacağını söyledi. Leavitt de fonların Amerikan ve Venezüella halkına fayda sağlayacağını belirtti.

“Venezuela ham petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen tüm gelirler, gelirlerin nihai dağıtımının meşruiyetini ve bütünlüğünü garanti altına almak için öncelikle küresel çapta tanınan bankalarda ABD kontrolündeki hesaplara yatırılacak” diyen Leavitt, “Bu fonlar, ABD’nin takdirine bağlı olarak Amerikan halkı ve Venezuela halkının yararına dağıtılacak” diye konuştu. Trump dün Venezuela’nın ABD’ye 50 milyon varil petrol satacağı anlaşmadan elde edeceği gelirle “SADECE Amerikan malı ürünler satın alacağını” söyledi. Venezuela’nın devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela SA, yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi Chevron Corp. ile yaptığı anlaşmaya benzer bir çerçeve içinde ham petrol satışı konusunda Washington ile müzakereler yürüttüğünü bildirdi.

Bu arada ABD güçleri, Venezuela’ya uyguladığı enerji karantinasının bir parçası olarak iki petrol tankeri daha ele geçirdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X’te “Yaptırım uygulanan ve yasadışı Venezuela petrolünün ablukası, dünyanın her yerinde TAM ETKİLİ olmaya devam ediyor” diye yazdı.