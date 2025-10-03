ABD verileri açıklanmadı: Fed ne yapacak?

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle her hafta perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanamadı ve ertelendi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun normalde bugün açıklayacağı tarım dışı istihdam verileri de muhtemelen gecikecek. Bu da Fed’in ekonomik durumu değerlendirmek için elinde yeterli veri olmayabileceği ve faiz indirimlerinin devamının belirsiz hale gelebileceği anlamına geliyor.

"Uzun süreli bir kapanma Fed’i beklemede tutabilir"

Charles Schwab Corp’un baş ticaret ve türev stratejisti Joe Mazzola, “Veriyi birkaç gün geciktiren kısa süreli bir kapanma büyük bir etki yaratmayabilir, ancak ay ortası enflasyon verilerinin açıklanmasını da tehdit eden uzun süreli bir kapanma, Fed’i beklemede tutabilir ve veriler olmadan ekim ayı sonundaki toplantısında faiz indirimine yanaşmayabilir” dedi.

Mazzola, “Hazine Bakanı Scott Bessent’in uzun süreli bir kapanmanın ABD’nin ekonomik büyümesine zarar verebileceğini söylemesi ile bu durumun uzun süre devam edebileceğine dair işaretler var” yorumunu yaptı.

Dolar daha da zayıflar mı?

Öte yandan önde gelen bir döviz tahmincisine göre kapanma nedeniyle doların daha da zayıflaması muhtemel.

“Hükümetin kapanması, dolar için kısa vadeli aşağı yönlü riskleri artırıyor”

Prestige Economics Başkanı Jason Schenker, ekonomik verilerin yokluğunda, para politikası yapıcılarının açıklamalarının yatırımcılara Fed’in faiz patikasına dair ipuçları vereceğini söyledi. Bloomberg’in döviz tahmincileri sıralamasında üst üste ikinci çeyrekte birinci olan Schenker bir röportajda, “Hükümetin kapanması, dolar için kısa vadeli aşağı yönlü riskleri artırıyor” dedi.

Bu yılın başından bu yana, Bloomberg’in dolar endeksi yüzde 8’in üzerinde düşüş kaydetti ve Schenker, bunun süreceği görüşünde. “Kapanmanın veri açıklamalarını etkilemesi nedeniyle, Fed’in açıklamaları Fed politikalarının geleceğini değerlendirmek açısından daha da kritik hale gelebilir” diyen Schenker, euronun yıl sonuna kadar mevcut seviyesi olan 1,17 dolardan 1,19 dolara yükseleceğini öngörüyor.