ABD verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini destekliyor

Fed'in yarınki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü koruyor.

ABD'de açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, tüketici enflasyon beklentileri ve istihdam verileri Fed'i faiz indirim döngüsüne devam etmesi konusunda destekliyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

Ülkede, Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten 4,1'e inerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten 3,2'ye geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

ABD'de bazı sektörlerde iş kayıpları yaşandı

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son iki yılda ABD'deki tüm istihdamın yüzde 90'ından fazlasının eğlence ve konaklama sektörü, kamu ve özel eğitim ve sağlık hizmetlerinden kaynaklandığını ve bu üç sektörün kamu harcamalarındaki değişikliklere ve zayıf tüketici güvenine karşı savunmasız göründüğünü belirtti.

Perakende, iş hizmetleri, ulaştırma ve lojistik, teknoloji, finansal hizmetler gibi diğer tüm sektörler bir araya geldiğinde son beş ayda iş kayıpları yaşandığını ifade eden Knightley, şunları kaydetti:

"İşe alım ve işten çıkarmalara ilişkin özel anketler zayıf seyretti ve son haftalarda Amazon, Target, Paramount ve UPS gibi şirketlerden yüksek profilli iş kaybı duyuruları geldi. Bu nedenle, maksimum istihdamı sağlamak için Fed'in daha fazla faiz indirimi yapmasını gerektiriyor. ADP Araştırma Enstitüsünün açıkladığı zayıf istihdam rakamları, Danışmanlık şirketi Challenger'ın açıkladığı işten çıkarma rakamları ve Fed'in kendi Bej Kitap Raporundan gelen ekonomiye dair olumsuz değerlendirmeler, faiz indirimi söylemine daha fazla destek sağlıyor ve 25 baz puanlık indirimin 23 baz puanı artık fiyatlanmış durumda. Biz de aynı fikirdeyiz ve 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz."

İleriki aylarda enflasyon ortamının faiz indirimlerine daha elverişli hale geleceğinden ve bu durumun güvercinlere daha fazla eylem için gerekçe sağlayacağının şüpheli olduğunu ifade eden Knightley, gümrük vergisi tehdidi devam etse de korkulandan daha yavaş ve daha az etkili bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Knightley, "Düşük enerji fiyatları, yavaşlayan konut kiraları ve zayıf ücret artışından kaynaklanan enflasyonu düşürücü etkiler, Fed'in tahmin ettiğinden daha hızlı bir şekilde enflasyonu yüzde 2'ye yaklaştırması için daha fazla zamana olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Fed'in gelecek yıl faiz indirim döngüsüne devam etmesi bekleniyor

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, "Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin beklentilerle uyumlu olması ve reel kişisel harcamaların beklenenden zayıf olması nedeniyle çekirdek kişisel tüketim harcamaları raporu, güvercinlerin aralık ayında indirime gitme yönündeki argümanlarını destekliyor." dedi.

3 Ekim'de yayınlanması planlanan eylül ayı istihdam raporunun 20 Kasım'da yayımlandığını hatırlatan Marey, ABD'de tarım dışı istihdam artışının 119 bin olarak gerçekleştiğini ve olumlu bir sürpriz olduğunu ancak ağustos ayındaki tarım dışı istihdamın 22 bin artıştan 4 bin azalışa revize edildiğini anımsattı.

Marey, Fed'in gelecek yıl faiz indirim döngüsüne devam edeceği öngörüsünde bulundu.