  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD yönetimi, rötarlar nedeniyle Southwest Airlines'a dava açtı
Takip Et

ABD yönetimi, rötarlar nedeniyle Southwest Airlines'a dava açtı

ABD Ulaştırma Bakanlığı, çok sayıda gecikmeli uçuş gerçekleştirdiği ve yolcuların seyahatini aksattığı gerekçesiyle Southwest Airlines'a dava açıldığını duyurdu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD yönetimi, rötarlar nedeniyle Southwest Airlines'a dava açtı
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu davada Southwest Airlines'ın "kronik uçuş gecikmelerinin" yasa dışı ve gerçekçi olmayan bir programlama uygulaması olduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Gecikmeli uçuşların hem yolculara hem de hava yolu sektöründeki adil rekabete zarar verebileceği belirtilen açıklamada, ABD Ulaştırma Bakanlığının şirkete karşı açtığı davada azami ceza talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Southwest Airlines'ın 2022 yılının nisan-ağustos döneminde biri Chicago ve Oakland arasında, diğeri de Baltimore ve Cleveland arasında olmak üzere gecikmeli uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca Bakanlığın açıklamasında, Frontier Airlines'a da çok sayıda gecikmeli uçuş gerçekleştirdiği için 650 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ocak ayı başında, hava yolu şirketi JetBlue'ya uçuşlarındaki gecikmeler nedeniyle 2 milyon dolarlık para cezası verildiğini açıklamıştı.

New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldıNew York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

ABD enflasyon verisi açıklandıABD enflasyon verisi açıklandıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Rusya'da enflasyon, geçen yıl aralık ayında yüzde 9,52'ye yükseldi
Rusya'da enflasyon, geçen yıl aralık ayında yüzde 9,52'ye yükseldi
ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD enflasyon verisi açıklandı