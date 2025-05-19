ABD zirveden düştü: Kredi notunda son kale de yıkıldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan "Aaa"dan "Aa1"e indirirken, görünümünü de "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Moody’s açıklamasında, not indiriminin, ABD'de kamu borcu ve faiz ödemelerinin benzer nottaki ülkelere oranla çok yükselmesi olarak belirtti.

Açıklamada, ABD yönetimi ve Kongre'nin, mali açık ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler üzerinde anlaşamadığı vurgulanırken, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz” denildi.

Gelecek 10 yıl boyunca, hükümet gelirlerinin genel olarak sabit kalması ve daha büyük açıkların oluşacağı beklentisi olduğu da dikkat çekti.

10 yılda açık 4 trilyon dolar artacak

Vergi ve kamu harcamalarında yeni düzenlemelerin olmaması halinde, ABD'de 2024'te toplam harcamaların yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturan zorunlu harcamaların faiz giderleri de dahil olmak üzere 2035'e kadar yüzde 78'e yükseleceği öngörülürken, 2017 vergi indirimlerinin uzatılması halinde de gelecek 10 yılda açığın 4 trilyon dolara yakın artacağı belirtildi.

ABD’nin federal bütçesinde yıllık açık yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde olurken, GSYH’nın yüzde 6’sının üzerinde bir oranda oluyor.

1 Ekim'de başlayan mali yıl için bütçe açığı şimdiden 1,05 trilyon dolar olarak geçen yıla göre yüzde 13 daha yukarıda seyrediyor.

Tahtını yitirdi

Moody's'in kredi notunu düşürmesiyle, ABD üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunda da “tam puan” tahtını kaybetti.

Dünyanın en büyük ekonomisinin kredi notu, Avusturya ve Finlandiya gibi “görece” küçük ekonomilerle aynı seviyelere geriledi.

ABD, ilk not kaybını 2011'de S&P ile yaşarken, piyasalarda da bu karar yankılanmıştı. S&P 500 kısa sürede yüzde 16 oranında gerilemişti.

Fitch de 2023'te benzer şekilde ABD’nin kredi notunu düşürmesiyle ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3 ay içinde yüzde 4,1'den yüzde 5'in üzerine çıkmıştı.

Tahvil piyasalarını etkilemesi bekleniyor

Kredi notundaki düşüş, ABD tahvil piyasasında daha kötü koşulların oluşacağı beklentisi yaratırken, uzmanlar Moody's not indirimiyle birlikte de tahvil getirilerinin artmasını ve borçlanma maliyetlerinin yükselerek ekonomide büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Ulusal borçlardaki artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşları ile yatırımcılar temkinli olmaya yönelirken, tahvil piyasası getirilerde daha yüksek borç beklentileri ve yüksek enflasyon nedeniyle zaten baskı altında bulunuyordu.

Tahvil getirilerinde yükselişin, şirketler ve tüketiciler için borçlanma maliyetlerini ve hisse senedi piyasasına bağlı olarak ekonomiyi olumsuz etkileyeceği bekleniyor.