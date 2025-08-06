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ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi

ABD'de geçen hafta 30 yıllık mortgage faiz oranında bir miktar geriledi ve buna bağlı olarak başvurularda artış yaşandı.

Haber Merkezi
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ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 1 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,1 artışla 253,4 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,5 artışla 158,0 olurken, refinansman endeksi %5,2 yukarı gelerek 777,4 oldu.

Başvurulardaki yükselişin ana nedeni, azalan Hazine getirileri ve zayıflayan ABD ekonomisi sinyalleriyle birlikte konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş oldu. Bu durum, 30 yıllık sabit oranlı konut kredisi faizinin ikinci hafta düşüşünü sürdürerek yüzde 6,77 seviyesine gerilemesine yol açtı. Faiz bir önceki haftaya göre 6 baz puan azaldı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, piyasadaki artan satılık konut envanterinin alım gücünü desteklediğini, ancak ekonomik ortamdaki son zayıflığın bazı potansiyel alıcıları caydırdığını belirtti.

Refinansman aktivitesinin toplam başvurulardaki payı %40,7'den %41,5'e yükselirken, ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) payı %8,5'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 9 baz puan düşüşle %6,03 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 baz puan azalarak %6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 9 puan geriledi ve %6,65 seviyesine indi.

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