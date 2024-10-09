ABD'de 30 yıllık mortgage faizi son 2 ayın zirvesine çıktı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 4 Ekim haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,1 düşüşle 277,5 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,1 düşüşle 149,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 9,3 düşüşle 997,3 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 22 baz puan artarak yüzde 6,36 seviyesine geldi. Bu seviyenin üzeri en son 30 Ağustos haftasında yüzde 6,43 olarak görülmüştü.

Mortgage oranları yükseldi

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Geçtiğimiz hafta eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere gelen güçlü ekonomik verilerin ardından, mortgage oranları yükseldi ve 30 yıllık sabit oran yüzde 6,36'ya çıktı, bu oran ağustostan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Devlet kredilerinden daha büyük bakiyelere sahip olma eğiliminde olan ve dolayısıyla ipotek oranlarındaki belirli bir değişikliğe daha duyarlı olan geleneksel kredi yeniden finansmanları, hafta boyunca daha büyük ölçüde düştü." dedi.

Fratantoni, "Daha önce vurguladığımız gibi, bir konut satın alma kararı sadece mortgage faiz oranlarının seviyesinden değil, birçok faktörden etkilenir. Geçtiğimiz yıl boyunca birçok potansiyel konut alıcısı için en büyük kısıtlama stok eksikliğiydi. Şimdi, ülke genelindeki birçok pazarda daha fazla konut mevcut ve mortgage oranları yakın tarihe kıyasla hala düşük olduğundan, en azından bazı potansiyel konut alıcıları ilerliyor." şeklinde konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı düştü

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 54,9'dan yüzde 52,4'e indi.

15 yıllık faizinde oran 20 baz puan artışla yüzde 5,71 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 19 puan artarak yüzde 6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 19 puan artarak yüzde 6,64 oldu.