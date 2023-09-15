ABD'de 30 yıllık mortgage faizi yeniden yukarı döndü

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 14 Eylül ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 6 baz puan artışla yüzde 7,18'e çıktı.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 1,16 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,18 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,62 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 1 baz puan düşüşle yüzde 6,51 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 1,30 puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,53 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,91 seviyesinde gerçekleşti.