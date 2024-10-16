ABD'de 30 yıllık mortgage faizi yükselmeye devam ediyor

Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) 11 Ekim 2024'te sona eren haftaya ilişkin Haftalık Başvurular Anketi verilerine göre, mortgage başvuruları bir hafta öncesine göre yüzde 17,0 azaldı. Konut kredisi başvuru hacminin bir ölçüsü olan Piyasa Bileşik Endeksi, mevsimsellikten arındırılmış bazda bir hafta öncesine göre yüzde 17,0 azaldı. Arındırılmamış bazda ise Endeks bir önceki haftaya kıyasla yüzde 17 azaldı. Refinansman Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 26 azaldı ve bir yıl önceki aynı haftaya göre yüzde 111 arttı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Satın Alma Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 7 azaldı. Arındırılmamış Satın Alma Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 7 azalırken, bir yıl önceki aynı haftaya göre yüzde 7 artış gösterdi.

“Oranlardaki artış, başvurulara engel oluşturdu”

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, “Mortgage oranları art arda üçüncü haftada da yükseldi ve 30 yıllık sabit oran ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 6,52'ye çıktı. Oranlardaki son artış, başvurular üzerinde bir engel oluşturdu. Refinansman başvuruları hem konvansiyonel hem de devlet refinansmanlarında benzer düşüşlerle birlikte yüzde 26 azalarak ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, başvuruların refinansman payını bir aydan uzun bir süredir ilk kez yüzde 50'nin altına düşürdü. Ayrıca, satın alma başvuruları da azaldı ancak bir yıl öncesine göre yüzde 7 daha yüksek kaldı” dedi

Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk kez ev alacaklar için talep bir ölçüde devam ediyor. FHA satın alma başvuruları oranlardaki artışa rağmen çok az değişiklik gösterdi, çünkü konut envanteri koşullarının iyileşmesi nedeniyle bazı ilk kez ev alacaklar piyasada kalmaya devam ediyor.”

Refinansman geriledi

Mortgage faaliyetlerinin refinansman payı bir önceki haftaki yüzde 52,4 seviyesinden yüzde 46,5'e geriledi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyetlerinin toplam başvurular içindeki payı değişmeyerek yüzde 5,9'da kaldı.

FHA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki haftaki yüzde 16,2'den yüzde 15,9'a geriledi. VA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki haftaki yüzde 16,9'dan yüzde 16,2'ye geriledi. USDA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki haftaya göre değişmeyerek yüzde 0,4'te kaldı. Uygun kredi bakiyelerine (766.550 dolar veya daha az) sahip 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,36'dan yüzde 6,52'ye yükselirken, yüzde 80 kredi-değer oranı (LTV) kredileri için puan 0,62'den 0,65'e (başlangıç ücreti dahil) yükseldi. Efektif oran geçen haftaya göre artmıştır.