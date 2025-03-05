ABD'de 30 yıllık mortgage faizinde son 5 ayın en hızlı düşüşüQ

ABD'de mortgage başvurularında bir önceki haftanın revize eden rakamlarının ardından hızlı bir yükseliş yaşandı; 30 yıllık faizde aşağı yönlü hareket üst üste beşinci haftasında hızlanarak devam etti ve Kasım ayından bu yana en hızlı haftalık düşüşünü gördü.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 28 Şubat ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 20,4 artışla 242,2 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 9,1 artışla 144,5 olurken, refinansman endeksi yüzde 37,0 gibi yüksek bir oranda artarak 784,2 puana çıktı. Refinansman endeksi geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 83 daha yukarıda bulunuyor.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 15 baz puan daha azaldı ve yüzde 6,73 seviyesine indi. Faiz, aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage faiz oranları geçen hafta ekonomiye ilişkin tüketici güveninin bozulması ve ABD'ye ithal edilen mallara uygulanan yeni tarifelerin etkisiyle ilgili artan belirsizlik nedeniyle düştü." dedi.

Kan, başvurularda artışın genellikle satın alma faaliyetlerinin yükseldiği bahar aylarının öncesinde bir filizlenme dönemi yaşattığını söyledi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 38,9 seviyesinden yüzde 43,8'e yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 13 baz puan düşüşle yüzde 6,12 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 20 baz puan düşüşle yüzde 5,85 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 17 baz puan azaldı ve yüzde 6,83 seviyesine indi.