ABD'de 30 yıllık mortgage faizinde yükseliş sürüyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 18 Temmuz ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,8 artışla 255,5 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %3,4 artışla 165,1 olurken, refinansman endeksi %2,6 aşağı gelerek 747,5 oldu.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan artarak %6,84 seviyesine yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, piyasadaki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "30 yıllık sabit faiz oranı, birçok borçlu için hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor." ifadelerini kullandı. Kan'ın belirttiğine göre, Mart 2025'te 460.000 doları gören ortalama satın alma kredisi miktarı, Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 426.700 dolara indi. Yüksek faiz oranlarının etkisiyle, refinansman başvuruları bir hafta içinde yaklaşık %3 düşüş kaydetti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %41,1 seviyesinden %39,6 seviyesine indi.

15 yıllık faizinde oran 2 baz puan düşüşle %6,14 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 7 baz puan azalarak %6,01 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi %6,75 seviyesinde kaldı.