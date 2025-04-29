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ABD'de açık iş sayısı 7,2 milyona geriledi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı martta 7 milyon 192 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de açık iş sayısı 7,2 milyona geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 288 bin azalarak 7 milyon 192 bine düştü.

Açık iş sayısı bu dönemde Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 490 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin şubat ayı verisi 7 milyon 480 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, kamu sektöründe azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 41 bin artarak 5 milyon 411 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 179 bin azalışla 5 milyon 137 bine geriledi.

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