ABD'de açık iş sayısı ağustosta geriledi
ABD'de iş gücü talebinin önemli göstergelerinden JOLTS açık iş sayısı ağustos ayında düşüş kaydetti.
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Çalışma Bakanlığı verilerine göre açık iş sayısı temmuz ayında revize edilen 7 milyon 335 bin seviyesinden ağustosta 7 milyon 79 bine indi.
İşe alımlarda toparlanma
Açık iş oranı %4,4'ten %4,3'e gerilerken, işe alımlar 5 milyon 192 bine yükseldi. Gönüllü istifalar 3 milyon 66 bin ile yatay seyrini korudu. İşten çıkarmalar ise 1 milyon 641 bine gerileyerek iş gücü piyasasında kademeli soğumaya işaret etti.