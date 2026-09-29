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ABD'de açık iş sayısı ağustosta geriledi

ABD'de iş gücü talebinin önemli göstergelerinden JOLTS açık iş sayısı ağustos ayında düşüş kaydetti.

MERVE KORNİK
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ABD'de açık iş sayısı ağustosta geriledi
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Çalışma Bakanlığı verilerine göre açık iş sayısı temmuz ayında revize edilen 7 milyon 335 bin seviyesinden ağustosta 7 milyon 79 bine indi.

İşe alımlarda toparlanma

Açık iş oranı %4,4'ten %4,3'e gerilerken, işe alımlar 5 milyon 192 bine yükseldi. Gönüllü istifalar 3 milyon 66 bin ile yatay seyrini korudu. İşten çıkarmalar ise 1 milyon 641 bine gerileyerek iş gücü piyasasında kademeli soğumaya işaret etti.

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