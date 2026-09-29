ABD'de açık iş sayısı ağustosta geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre açık iş sayısı temmuz ayında revize edilen 7 milyon 335 bin seviyesinden ağustosta 7 milyon 79 bine indi.

İşe alımlarda toparlanma

Açık iş oranı %4,4'ten %4,3'e gerilerken, işe alımlar 5 milyon 192 bine yükseldi. Gönüllü istifalar 3 milyon 66 bin ile yatay seyrini korudu. İşten çıkarmalar ise 1 milyon 641 bine gerileyerek iş gücü piyasasında kademeli soğumaya işaret etti.