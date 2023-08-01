ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altına geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla 34 bin düşerek 9 milyon 582 bine indi.

Beklentilerin altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 610 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Haziranda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısı, mayısta 9 milyon 616 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile eyalet ve yerel yönetimleri yer aldı.

Ulaşım, depolama ve kamu hizmetleri, eyalet ve yerel yönetim eğitimi ile federal hükümet açık iş sayısının en fazla azaldığı sektörler olarak sıralandı.

İşe alım sayısı ise haziranda 326 bin azalışla 5 milyon 905 milyona geriledi. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da aynı dönemde 288 bin düşerek 5 milyon 637 bine indi.