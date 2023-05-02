ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı martta bir önceki aya kıyasla 384 bin azalışla 9 milyon 590 bine düştü.

Beklentilerin altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 775 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısı, şubatta da 9 milyon 974 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında dayanıksız mallar, finansal hizmetler ile eğitim hizmetleri yer aldı.

Ulaşım ve depolama ile profesyonel ve ticari hizmetler, açık iş sayısının azaldığı sektörler olarak sıralandı.

İşe alım sayısı martta 1000 azalışla 6 milyon 149 bine düştü. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 91 bin artarak 5 milyon 932 bine yükseldi.