ABD'de açık iş sayısı beklentilerin üzerine çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 56 bin artışla 9 milyon 553 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, ağustosta 9 milyon 497 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında konaklama ve yemek hizmetleri ile sanat, eğlence ve rekreasyon alanları yer aldı.

İşe alım sayısı da eylülde 21 bin artarak 5 milyon 871 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 157 bin azalışla 5 milyon 530 bine düştü.